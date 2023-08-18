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Центренерго будує захисні споруди на своїх ТЕС
16:25 18.08.2023 |
Центренерго зводить на своїх ТЕС захисні споруди, які мають убезпечити станції від російських атак.
Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна.
"Убезпечити роботу теплових електростанцій за умов продовження російських атак збираються за допомогою захисних споруд. На Трипільській теплоелектростанції виконано вже 100% робіт з їх облаштування, на Зміївській ТЕС - 70%", - йдеться в повідомленні.
Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них.
Для цього залучені кращі фахівці компанії та підрядних організацій.
На електростанціях тривають також відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів з боку РФ.
Під час проходження опалювального сезону ПАТ "Центренерго" планує задіяти 8 енергоблоків сумарною потужністю 1 640 МВт.
Щоб забезпечити безперебійну роботу генерації в осінньо-зимовий період (ОЗП), енергоблоки Трипільської та Зміївської ТЕС працюватимуть у "змішаному" форматі - на вугіллі, газу та мазуті.
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