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Укренерго другий день поспіль вдається до крайніх заходів, щоб не вимикати світло
14:36 18.08.2023 |
У четвер, 17 серпня, Україні довелося другий день поспіль просити Румунію та Польщу про аварійну допомогу для стабілізації енергосистеми. Про це повідомило Укренерго у ранковому зведенні.
Споживання електроенергії, хоч і було трохи нижчим від рекордного, цього дня було близьким до максимального.
У ремонт вивели одразу три енергоблоки на теплових електростанціях, а в роботу повернулись лише два.
Імпорту електроенергії виявилося недостатньо, щоб компенсувати дефіцит, тому Укренерго вимушено застосувало аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.
"Аварійна допомога - останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, який не вимагає обмеження споживачів", - зазначила компанія.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3815 МВт-год. Експорту не було.
Станом на 18 серпня Україна продовжує імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в окремі години до 686 МВт.
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