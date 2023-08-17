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АНАЛІТИКА

В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії

 

У середу, 16 серпня, в українській енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас, через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим.

"Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом", - йдеться у повідомленні.

Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання.

Утім, як нагадують енергетики, аварійна допомога - це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорт відсутній.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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