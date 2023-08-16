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АНАЛІТИКА

Споживання електрики у вечірні години зросло на 3%

 

Під час вечірнього максимуму 15 серпня споживання електроенергії зросло на 3% порівняно із максимумом 14 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«У вівторок, 15 серпня, вечірній максимум споживання збільшився на 3% порівняно з понеділком 14 серпня. Це дорівнює обсягам виробництва 2 енергоблоків», - йдеться у повідомленні.

Укренерго просить українців ощадливо споживати електроенергію, адже через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.

Вчора після аварійного ремонту був включений в енергосистему блок електростанції. Водночас, на інших енергооб'єктах продовжується активна ремонтна компанія.

Зазначається, що 15 серпня зафіксовано технічне ускладнення в роботі обладнання підстанції 330 кВ у Рівненській області. Були знеструмлені 23 тис. споживачів у Рівному, однак за 20 хвилин енергопостачання було відновлене.

У середу, 16 серпня, здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 626 МВт. Експорт відсутній.

Як повідомлялося, у понеділок, 14 серпня, максимум споживання збільшився одразу на 7% у порівнянні з показником неділі 13 серпня. Причина такого зростання - початок робочого тижня та повернення спеки.
 

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