У справі Фірташа ще трьом керівникам облгазів оголосили підозру

Детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України (ГТС) ще трьома керівниками облгазів, їм повідомлено про підозру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Підтверджена сума збитків, яка завдана в результаті діяльності голови правління АТ "Криворіжгаз", складає понад 202 млн грн, голови правління АТ "Волиньгаз" - понад 130 млн та голови правління АТ "Чернігівгаз" - майже 220 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У БЕБ зазначають, що для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно осіб, яким повідомлено про підозру, на загальну суму 246 млн грн та корпоративні права підсанкційного бізнесмена на загальну суму понад 7,4 млрд грн.

Докази протиправної діяльності отримані в межах досудового розслідування у справі щодо масштабного розкрадання блакитного палива із ГТС. До схеми причетні керівники окремих облгазів «Регіональної Газової Компанії» (РГК), які підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Детективи БЕБ повідомили згаданим службовим особам про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

У БЕБ нагадують, що фактичний керівник групи компаній РГК Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з ГТС України, в якій взяли участь службові особи підконтрольних підприємств. Для покриття витрат компанії, за несанкціоновано відібраний газ у «Оператора ГТС України», облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу. Таким чином посадовці облгазів розікрали кошти держави, які передбачалися на закупівлю палива для потреб громадян України, в особливо великих розмірах. У подальшому кошти виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались.

Правоохоронці отримали докази надання бізнесменом вказівок керівникам компаній, зв'язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати сліди протиправної діяльності.

Відповідно до судово-економічної експертизи та інших доказів, підозрювані протягом 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків.

Наразі вже повідомлено про підозру 15 особам, - підсанкційному бізнесмену - власнику газового холдингу, 11 керівникам облгазів та двом керівникам РГК, директору товариства. Під вартою знаходяться 6 очільників облгазів. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Як повідомлялось, Бюро економічної безпеки України та співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, викрили масштабну схему привласнення державного газу. Загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн. Правоохоронці отримали докази надання Фірташем вказівок керівникам компаній, зв'язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати сліди протиправної діяльності.

Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали кошти, які передбачалися на закупівлю палива для потреб громадян України. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до злочину.