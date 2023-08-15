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Унаслідок нічної атаки є нові пошкодження мереж у шести областях, – Укренерго
11:52 15.08.2023 |
Унаслідок російських обстрілів наразі без світла залишаються 404 населених пункти. Зокрема, після нічної атаки нові пошкодження зафіксували в електромережах шести областей.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Під час нічної ракетної атаки були пошкоджені мережі у Львівській області, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також були пошкодження в Дніпропетровській області, наразі всі споживачі заживлені", - йдеться у повідомленні.
Крім того, унаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Херсонщині.
Зазначається, що відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
Водночас 14 серпня енергетики зафіксували зростання споживання електроенергії по країні - максимум споживання збільшився одразу на 7% у порівнянні з показником неділі 13 серпня, та на 2,4% у порівняні з попереднім робочим днем 11 серпня.
Для енергосистеми це дорівнює необхідності швидко включити щонайменше три додаткові блоки на теплових електростанціях, пояснюють в "Укренерго".
Причинами зростання споживання називають початок робочого тижня, повернення спеки та майже одночасне включення кондиціонерів по всій країні.
Як додали в компанії, сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі, Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю в окремі години до 1048 МВт. Експорт відсутній.
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