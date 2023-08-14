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Україна імпортує електроенергію з трьох країн
14:26 14.08.2023 |
Україна у понеділок здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години. Експорту немає.
Про це заявили в "Укренерго".
У держкомпанії також прозвітували, що у неділю, 13 серпня, максимум споживання був найменший з початку серпня.
"Максимум споживання був на 6,8% нижчий у порівнянні з показниками попередньої неділі та на 4% менший за вечірній максимум у робочий день п'ятницю 11 серпня.
Зменшення піку споживання пов'язано як зі зниженням температури (з 27,1˚С 6 серпня до 20,6˚С 13 серпня), так і з більш розподіленим впродовж доби графіком використання потужних побутових приладів, що характерно для вихідних. Але вже з понеділка метеорологи прогнозують нове посилення спеки", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" закликають ощадливо споживати електроенергію:
* охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
* вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
* переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
* вимикати світло, коли виходите з приміщення.
Водночас через нічну атаку було знеструмлено близько 2 тис споживачів в Одеській області. Світло споживачам вдалося повернути через 1,5 години після знеструмлення.
Крім цього, через негоду є знеструмлення у 2 населених пунктах в Чернігівській області України, відновлення живлення триває. Через бойові дії загалом знеструмлено 418 населених пунктів.
"Ремонти все ще тривають на великій кількості енергоблоків, тому можливості виробництва електроенергії обмежені, особливо у вечірні години", - звітують у відомстві.
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