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АНАЛІТИКА

Україна імпортує електроенергію з трьох країн

 

Україна у понеділок здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години. Експорту немає.

Про це заявили в "Укренерго".

У держкомпанії також прозвітували, що у неділю, 13 серпня, максимум споживання був найменший з початку серпня.

"Максимум споживання був на 6,8% нижчий у порівнянні з показниками попередньої неділі та на 4% менший за вечірній максимум у робочий день п'ятницю 11 серпня.

Зменшення піку споживання пов'язано як зі зниженням температури (з 27,1˚С 6 серпня до 20,6˚С 13 серпня), так і з більш розподіленим впродовж доби графіком використання потужних побутових приладів, що характерно для вихідних. Але вже з понеділка метеорологи прогнозують нове посилення спеки", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликають ощадливо споживати електроенергію:

* охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
* вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
* переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
* вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Водночас через нічну атаку було знеструмлено близько 2 тис споживачів в Одеській області. Світло споживачам вдалося повернути через 1,5 години після знеструмлення.

Крім цього, через негоду є знеструмлення у 2 населених пунктах в Чернігівській області України, відновлення живлення триває. Через бойові дії загалом знеструмлено 418 населених пунктів.

"Ремонти все ще тривають на великій кількості енергоблоків, тому можливості виробництва електроенергії обмежені, особливо у вечірні години", - звітують у відомстві.
За матеріалами: Економічна правда
 

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