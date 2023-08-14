У Міненерго повідомили про п'ять відремонтованих атомних блоків

Ремонт енергетичних об'єктів триває, вже відремонтовані п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт, ще чотири - знаходяться на фінальній стадії.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра енергетики Фарід Сафаров, передає Укрінформ.

"Наразі здійснюється найбільша ремонтна кампанія з часів незалежності. Є графіки, які чітко контролюються, всі ремонтні роботи відбуваються в строк, а деякі навіть на випередження. Наприклад, атомна генерація, що забезпечує, навіть попри окупацію ЗАЕС, більш ніж половину загальної кількості електроенергії, яку Україна генерує, теж випереджає ці терміни виведення з ремонтних робіт атомних блоків. Наразі вже п'ять атомних блоків загальною потужністю 4,4 ГВт відремонтовано і підготовлено повністю до осінньо-зимового періоду. Ще чотири - знаходяться на фінальній стадії і дадуть нам 3,4 ГВт", - сказав Сафаров.

Він зазначив, що ремонтні роботи відбуваються за графіком, відставань немає.

Як повідомляв Укрінформ, для підготовки до наступного опалювального сезону Україні необхідно 3,4 млрд доларів, в цю суму входить як відновлення генерації, так і закупівля необхідних ресурсів.