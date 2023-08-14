Міненерго: у підземні сховища вже закачали понад 12,3 мільярда кубометрів газу

Станом на серпень у підземні сховища газу (ПСГ) закачано понад 12,3 млрд кубів блакитного палива.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що видобуток та закачування газу в українські підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком, більше того - Україна нарощує темпи видобутку.

"Це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн - партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко

Загалом станом на серпень в ПСГ закачано понад 12,3 млрд кубів блакитного палива. Щобільше, третину видобутку в Україні забезпечують саме родовища на Полтавщині.

Міністр додав, що кожен опалювальний сезон в умовах війни стає складнішим за попередній. Проте завдяки роботі енергетиків та працівників газової галузі Україна підготується і до цьогорічного.

Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону 2023/24 рр.