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Міненерго: у підземні сховища вже закачали понад 12,3 мільярда кубометрів газу
08:49 14.08.2023 |
Станом на серпень у підземні сховища газу (ПСГ) закачано понад 12,3 млрд кубів блакитного палива.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що видобуток та закачування газу в українські підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком, більше того - Україна нарощує темпи видобутку.
"Це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн - партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко
Загалом станом на серпень в ПСГ закачано понад 12,3 млрд кубів блакитного палива. Щобільше, третину видобутку в Україні забезпечують саме родовища на Полтавщині.
Міністр додав, що кожен опалювальний сезон в умовах війни стає складнішим за попередній. Проте завдяки роботі енергетиків та працівників газової галузі Україна підготується і до цьогорічного.
Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону 2023/24 рр.
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