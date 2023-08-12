НКРЕКП схвалила ліцензійні умови рзподілу е/е малими системами

НРЕКП схвалила проект постанови "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу", передає Енергореформа.

Відповідне рішеня прийняте на засіданні регулятора 11 серпня.

Як зазначив член НКРЕКП Олександр Формагей, це здійснено на виконання закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України".

У Нацкомісії пояснили, що реалізація зазначеної постанови, зокрема, спростить та прискорить можливості запуску нових виробничих потужностей за рахунок розміщення їх на обмеженій території об'єктів та/або земельних ділянок з готовою інфраструктурою.

"Проектом постанови визначається вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на ведення госпдіяльності щодо розподілу е/е малою системою розподілу (МСР), а також вичерпний перелік вимог, умов та правил, обов'язкових для виконання під час здійснення ліцензованої діяльності", - зазначив регулятор на своєму сайті.

Документом визначено п'ять умов, які мають одночасно виконуватися для того, щоб система розподілу е/е вважалася малою:

* розподіл такими мережами здійснюється для користувачів, електроустановки яких розташовані на обмеженій території об'єктів та/або земельних ділянок;

* розподіл електричної енергії такими мережами не здійснюється побутовим споживачам;

* не здійснюється транзит електричної енергії своєю територією за межі МСР;

* електричні мережі МСР перебувають у власності оператора МСР та розташовані на території об'єктів та/або земельних ділянок, на яких розташовані електроустановки користувачів МСР, крім ліній її приєднання до мереж оператора системи розподілу або оператора системи передачі, які можуть бути розташовані за межами території таких об'єктів та/або земельних ділянок;

* приєднана потужність МСР становить не менше 1000 кВт, яка набута за результатами отримання послуги з приєднання, що завершена після набрання чинності вищезгаданим законом.

"Оператори МСР виконують функції, мають права та обов'язки оператора системи розподілу щодо користувачів МСР з урахуванням особливостей, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку", - констатував регулятор.