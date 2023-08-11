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АНАЛІТИКА

Турецька компанія будуватиме гідроелектростанції в Україні

 

ПрАТ "Укргідроенерго" та турецький холдинг Doğuş Group підписали меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій, повідомляє Укргідроенерго.

11 серпня у Стамбулі відбулись перемовини між генеральним директором Укргідроенерго Ігорем Сиротою та головою ради правління турецької компанії Догуш Констракшн Хюсню Акханом.

"В результаті перемовин українська та турецька сторони урочисто підписали меморандум про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій в Україні", - повідомляє Укргідроенерго.

У Doğuş Group входять близько 300 компаній у 8 секторах. В Україні компанії холдингу працюють уже 18 років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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