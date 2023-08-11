Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС

У результаті виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у стан "гарячий зупин", що є порушенням умов ліцензії та вимог і НАЕК "Енергоатом", стався інцидент із витоком води з першого контуру реактора до другого, радіологічного викиду в довкілля не було, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю вранці.

"Некомпетентне нелегітимне керівництво ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, що призвело до порушення цілісності вже трьох із п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху поширення радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контуру за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контуру буде розслідуваний", - наголосив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Зазначається, що це сталося через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. "Відтак, окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан "холодного зупину", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у НАЕК, протягом наступних трьох днів росіяни переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин", що стане черговим порушенням умов ліцензії та вимог Енергоатома.

Котін додав, що всі причетні до інциденту, які продовжують виконувати злочинні накази Росатома, після деокупації станції будуть притягнуті до відповідальності.