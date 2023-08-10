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ЗАЕС втратила живлення з основної лінії та перебуває на межі блекауту - Енергоатом
09:22 10.08.2023 |
Вночі 10 серпня тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.
Про це в Телеграмі повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає Укрінформ.
Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут), ідеться в повідомленні.
"У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблока Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання)", - наголосили в Енергоатомі.
Як заявив т.в.о. виконавчого директора Енергоатому Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".
"У цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів", - зазначив Ткач.
Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.
Як наголосили в компанії, "подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Саме тому Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора - НАЕК "Енергоатом", із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта. Для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти".
Ядерний тероризм Росії має бути негайно зупинений, а загарбники повинні покинути територію станції та її міста-супутника Енергодара, - підкреслили в Енергоатомі.
Як повідомляв Укрінформ, росіяни захопили ЗАЕС 4 березня 2022 року.
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