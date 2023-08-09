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АНАЛІТИКА

Укренерго відновило частину обладнання на двох підстанціях на півдні

 

НЕК "Укренерго" відновило частину обладнання на 2 підстанціях на півдні України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

"Відновлено частину обладнання на двох підстанціях у південному регіоні. Під час масованих обстрілів восени минулого року ворог атакував кожну з цих підстанцій щонайменше двічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що часткове відновлення обладнання підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами, відновлювальні роботи тривають.

За минулу добу у ремонт вийшло декілька теплових енергоблоків. Водночас кілька енергоблоків повернулися в роботу після завершення ремонтів, тому ситуація із доступною потужністю для покриття споживання суттєво не змінилася. Споживання електроенергії у пікові години знизилося порівняно із 7 серпня на 4%, що пов'язано зі зниженням температури.

"Однак літо триває, помірні температури змінюються високими, і споживання відразу починає зростати. Це створює суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності для покриття високого споживання суттєво обмежена", - наголошують в Укренерго. Компанія просить українців ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години.

У середу здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини майже упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також із 9:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 - з Молдови потужністю до 208 МВт. Експорт відсутній.

Як повідомлялося, у суботу, 5 серпня, через аномальну спеку споживання електроенергії на 1,5% перевищило споживання у п'ятницю та було на 10,7% більшим, ніж у попередні вихідні.
 

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