Кабмін схвалив законопроєкт про створення реєстру установок на біопаливі для адміністрування нульової ставки екоподатку - Мельничук

Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до закону про альтернативні види палива щодо створення реєстру установок, які використовують біопаливо як єдиний вид палива, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, створити реєстр таких установок пропонується з метою адміністрування встановлення нульової ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, що утворюються під час спалювання біопалива.

Реєстр створить уряд, а його ведення й адміністрування здійснюватиме центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива (Держенергоефективності - ЕР), наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що водночас ухвалено проєкт закону про внесення відповідних змін щодо встановлення для установок на біопаливі нульової ставки екоподатку за викиди двоокису вуглецю до Податкового кодексу України.