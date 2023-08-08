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Кабмін схвалив законопроєкт про створення реєстру установок на біопаливі для адміністрування нульової ставки екоподатку - Мельничук
19:26 08.08.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до закону про альтернативні види палива щодо створення реєстру установок, які використовують біопаливо як єдиний вид палива, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, створити реєстр таких установок пропонується з метою адміністрування встановлення нульової ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, що утворюються під час спалювання біопалива.
Реєстр створить уряд, а його ведення й адміністрування здійснюватиме центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива (Держенергоефективності - ЕР), наголошується в повідомленні.
Також зазначається, що водночас ухвалено проєкт закону про внесення відповідних змін щодо встановлення для установок на біопаливі нульової ставки екоподатку за викиди двоокису вуглецю до Податкового кодексу України.
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