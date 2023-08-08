В Україні спростили зміну постачальника газу для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру зміни постачальника газу для непобутових споживачів.

Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 8 серпня 2023 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, відтепер непобутовий споживач більше не зобов'язаний надавати новому постачальнику письмову довідку діючого постачальника або складений з ним акт звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості за газ. Водночас, зміна постачальника не звільняє споживача від необхідності погасити заборгованість перед попереднім надавачем послуги.

Згідно з документом, для зміни постачальника непобутовий споживач має письмово звернутись до нового постачальника із пропозицією укладення договору. Всі подальші заходи здійснюються новим постачальником через інформаційну платформу Оператора ГТС. Після завершення процедури дія договору постачання газу, укладеного між непобутовим споживачем та його попереднім постачальником, призупиняється автоматично.

Як повідомлялося, НКРЕКП схвалила проєкт порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.