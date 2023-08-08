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Кабмін відкрив інформацію про ремонт електростанцій
17:29 08.08.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив інформацію про перебіг ремонтів енергоблоків на українських електростанціях.
Цьому питанню він присвятив частину своєї традиційної промови під час засідання Кабміну.
З посиланням на дані Міністерства енергетики, Шмигаль повідомив, що вже відремонтовано п'ять атомних блоків, потужністю 4,4 ГВт. У ремонті ще чотири блоки, потужністю 3,4 ГВт.
Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплоелектростанцій. Це 62% від загальної кількості й це потужність на 4,3 ГВт.
Відремонтовано 70% теплоелектроцентралі, ще 30% зараз у ремонті.
Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати гідроелектростанцій, або 68% (1,8 ГВт) від потужності.
Укренерго виконало майже 80% робіт із ремонту магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлено до рівня довоєнного стану.
"Ми не збираємося применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни повинні знати реальний стан справ", - заявив прем'єр.
За словами Шмигаля, ремонтна кампанія йде за планом.
"Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об'єктів. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо до цього все необхідне", - резюмував Шмигаль.
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