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АНАЛІТИКА

ЄБРР допоможе українським ТЕС та ТЕЦ перейти на альтернативні джерела енергії

 

Європейський банк реконструкції та розвитку та компанія PwC допоможуть українським теплогенеруючим об'єктам в переході на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністерство, ЄБРР та PwC провели спільну нараду для актуалізації проєкту банку щодо низьковуглецевої реконструкції об'єктів генерації. Зокрема, проєкту підтримки переходу для вугледобувних регіонів.
У міністерстві зауважили, що враховуючи, що основними напрямками роботи енергетиків є підготовка до опалювального сезону, а саме відновлення об'єктів генерації, фокус проєкту вирішено спрямувати на відновлення сектору виробництва електроенергії.

У рамках проєкту визначать перелік теплогенеруючих інфраструктурних об'єктів, яким було завдано значних збитків та руйнувань, та розроблять план дій щодо залучення фінансування для переведення цих об'єктів на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії.

"Маємо виконувати кліматичні зобов'язання та Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. І зараз під час планування відновлення енергосектору у нас є можливість зробити їх більш енергоефективними, зменшити викиди вуглецю та забезпечити справедливий перехід для громад та робітників", - зазначив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

ЄБРР та PwC проведуть аналіз вугільних ТЕС та ТЕЦ, зроблять аудит завданих збитків та сформують перелік об'єктів, які візьмуть участь у програмі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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