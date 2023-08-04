ТЕС і ТЕЦ накопичили 1,4 млн тонн вугілля за плану 1,8 млн тонн до початку опалювального сезону

Станом на 4 серпня теплові енергогенерувальні компанії і ТЕЦи накопичили на складах 1,4 млн тонн енергетичного вугілля за необхідних до початку опалювального сезону 1,8 млн тонн, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко на засіданні комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради, присвяченому підготовці до зими, у п'ятницю.

"На сьогодні в нас на складах ТЕС і ТЕЦ 1,4 млн тонн при тому, що ми затвердили відповідний план-графік накопичення вугілля компаніями на цю дату на рівні 1,5 млн тонн. У нас іде відставання на 100 тис. тонн", - зазначив він.

Як пояснив перший заступник міністра, відставання пов'язане з тим, що в липні теплова генерація працювала на покриття дефіциту електроенергії, спрацьовуючи додаткові обсяги вугілля.

"Однак будемо сподіватися, що той обсяг, який нам необхідний, ми надолужимо, оскільки зараз ми активно співпрацюємо з ТЕС і ТЕЦ щодо можливості використання мазуту для економії вугілля і більш дорогого газу", - пояснив Власенко.

За його словами, наразі генкомпанії, включно з державною "Центренерго", почали активно закуповувати мазут.

"Дві ТЕС у нас уже використовують мазут, деякі використовують на 100%, а деякі в технологічному процесі спалювання 60% мазуту на 40% газу", - доповнив перший заступник міністра.

За його словами, наразі також спостерігається відставання в темпах видобутку вугілля на державних шахтах порівняно з аналогічним минулорічним періодом на 148 тис. тонн або на 10-15%.

"У нас є відставання, однак воно пов'язане з тим, що 10 шахт перебувають під окупацією, що впливає, зокрема, і на показник графіка видобутку", - зазначив перший заступник міністра.