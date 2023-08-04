«Укренерго» впродовж тижня фіксує зростання споживання електроенергії

По Україні спостерігається зростання споживання електроенергії внаслідок підвищення температури повітря.

Про це повідомляє пресслуєба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що у четвер, 3 серпня, пік споживання був на 4% більшим, ніж днем раніше, і був зафіксований о 21:30.

"Для енергосистеми це потужність кількох теплових енергоблоків, які мають додатково включатися. Це найважчі для енергосистеми години, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", - пояснюють енергетики.

Як додали в компанії, споживання зростало упродовж всього тижня разом з підвищенням температури повітря. Утім, спека у найближчі дні посилиться. Тому "Укренерго" закликає громадян економно використовувати електроенергію. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему та дати час енергоблокам завершити необхідні ремонти.

Також в компанії повідомили, що сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини з 3:00 до 11:00 та у вечірні години максимального споживання 15:00 до 23:00 потужністю до 344 МВт. Також імпорт іде з Молдови - з 8:00 до 11:00 та 18:00 до 24:00 до 10 МВт. Експорт відсутній.