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Критична інфраструктура регіонів вже досить серйозно забезпечена автономними джерелами живлення – глава «Укренерго»
23:24 03.08.2023 |
Забезпеченість критичної інфраструктури регіонів автономними джерелами живлення перебуває уже на досить високому рівні, передає Енергореформа.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Волордимир Кудрицький.
"Досить серйозний відсоток забезпеченості критичної інфраструктури резервними джерелами як в Одеській області, так і в інших областях, де ми вже побували", - сказав Кудрицький на прес-конференції в Медіа-центрі Одеси 3 серпня.
При цьому він зазначив, що об'єкти критичної інфраструктури, які мають генератори, це важливий елемент стійкості кожного регіону.
За його словами, підключення у випадку необхідності таких об'єктів до генераторів, вивільнює додаткову потужність, яку можна розподілити між іншими споживачами і "пом'якшити ситуацію з енергозабезпеченням".
Разом з тим Кудрицький звернув увагу, що повністю забезпечити генераторами всю критичну інфраструктуру неможливо.
"Є такі об'єкти, яким необхідно 10-15-20 МВт потужності, і знайти такий генератор не можна", - пояснив глава системного оператора.
У рамках підготовки до опалювального сезону 2023/2024 команда "Укренерго" відвідує регіони України для розробки та відпрацювання спільних дій з місцевими органами влади, зокрема, вже побували в Дніпропетровській та Харківській областях.
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