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Пропускна здатність мережі «Укренерго» після обстрілів відновлена до 70-80% від минулорічної – глава компанії
23:14 03.08.2023 |
Пропускна здатність магістральної мережі, за яку відповідає НЕК "Укренерго", після масовах повітряних атак РФ складає приблизно 70-80% від минулорічної, передає Енергореформа.
Про це повідомив голова правління Володимир Кудрицький.
"Це дуже приблизна оцінка, тому що немає якоїсь чіткої методології розрахунку, наскільки відсотків відновлена мережа. За нашою оцінкою, мережа "Укренерго" має приблизно 70-80% пропускної здатності від того, що було в минулому році, і ми продовжуємо її збільшувати", - сказав Кудрицький на прес-конференції в Медіа-центрі Одеси 3 серпня.
Разом з тим він зазначив, що відновити на 100% обсяг руйнувань, якого зазнала енергосистема - як об'єкти "Укренерго", так і генерація та розподільні мережі, неможливо фізично.
"Глобальний масштаб цих руйнувань - від третини до половини енергосистеми залежно від того, як рахувати. І неможливо все відновити за 8 місяців з моменту припинення масованих обстрілів", - пояснив глава "Укренерго".
"Тому ми маємо мудро розподілити ресурс, в тому числі й фінансовий, щоб полагодити максимум з можливого. Це стосується і генерації, і магістральної мережі", - зазначив він.
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