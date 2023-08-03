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АНАЛІТИКА

Запаси газу в ПСГ України на початок серпня становлять 12,4 млрд куб. м - «Нафтогаз»

 

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на 2 серпня зросли до 12,4 млрд куб. м, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час засідання робочої групи з моніторингу виконання закону "Про ринок природного газу" в четвер.

За його словами, на 1 вересня 2023 року запаси газу мають зрости до 13,8 млрд куб. м.

Закачування газу до сховищ протягом липня становило 1,358 млрд куб. м проти 1,065 млрд куб. м у липні-2022.

Водночас Чернишов звернув увагу на збільшення споживання газу в липні майже в 1,5 раза (на 252 млн куб. м) порівняно з липнем минулого року - до 803 млн куб. м, що насамперед пов'язано зі збільшеним використанням газу тепловою генерацією.

ТЕЦ і ТЕС для виробництва е/е в січні-квітні цього року в рамках ПСО спожили 0,7 млрд куб. м газу, у травні-липні - близько 0,5 млрд куб. м. Очікуване споживання в серпні-грудні на ці цілі - 1,2 млрд куб. м.

Він також уточнив, що НАК з кінця квітня викупив у приватних видобувних компаній 0,7 млрд куб. м газу через Українську енергетичну біржу.

Як повідомлялося, Україна має 12 ПСГ загальною проєктною місткістю 31 млрд куб. м. В опалювальний сезон 2023/2024 рр. країна планує увійти з запасами 14,7 млрд куб. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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