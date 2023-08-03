Середня ціна на електроенергію для бізнесу за місяць підскочила на 23,5%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед (РДН) у липні зросла на 23,5% - з 2971,41 грн/МВт-год до 3669,87 грн/МВт-год. Про це повідомила в середу ввечері державна компанія "Оператор ринку".

Для порівняння, у червні зростання ціни становило лише 3,6%.

Оператор ринку вказує, що середні ціни на електричну енергію на РДН України у липні були меншими за середні ціни на відповідних ринках Румунії, Словаччини та Угорщини на 7%. Ще у червні вони відставали на 25%.

Середньозважена ціна акцептованої електроенергії на внутрішньодобовому ринку (ВДР) підскочила на 36% - з 2935,68 грн/МВт-год до 3994,16 грн/МВт-год.

Підвищення цін на електроенергію для бізнесу може позначитися на цінах на його продукцію та послуги та сповільнити темпи падіння інфляції, попереджав у липні Національний банк.