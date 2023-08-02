На будівництво Каховської ГЕС потрібні шість років - Укргідроенерго

На будівельні роботи з відновлення Каховської гідроелектростанції після її деокупації потрібно близько шести років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго".

"Розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки. На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища. [...] Будівництво ж власне самої Каховської ГЕС займе близько шести років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що зараз гідроелектростанції компанії готуються до проходження опалювального сезону. Зокрема, на станціях проводяться планові ремонтні роботи та реконструкція гідроенергетичного обладнання.

Як повідомлялося, "Укргідроенерго" планує, що нова Каховська ГЕС буде мати потужність до 550-600 МВт замість 340 МВт, які виробляла станція до руйнації.

У липні Кабінет Міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проекту з початку відбудови Каховської ГЕС. Передбачено, що фінансування експериментального проекту може здійснюватися за рахунок коштів приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго», кредитних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.