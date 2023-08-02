Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трейдери з ЄС та Молдови закачали на зберігання в українські сховища 600 мільйонів кубометрів газу

 

У липні 2023 року до України надійшло майже 589 млн кубометрів газу з Європейського Союзу та Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"У липні 2023 року надходження природного газу до України склали 589 млн куб. м, з яких понад 99% надійшло до зберігання режимах "митний склад" та short-haul. Основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з Угорщини надійшло 223,8 млн куб. м - 38% від загальних обсягів надходжень до України у липні, із Молдови - 142,9 млн куб. м (24%), Словаччини - 119,6 млн куб. м (20%), з Польщі - 102,8 млн куб. м (18%).


Трейдери з ЄС та Молдови закачали на зберігання в українські сховища 600 мільйонів кубометрів газу

 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1450
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8555  0,01 0,02 37,4832  0,04 0,12
EUR 40,6900  0,09 0,23 41,5359  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес