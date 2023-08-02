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Трейдери з ЄС та Молдови закачали на зберігання в українські сховища 600 мільйонів кубометрів газу
15:58 02.08.2023 |
У липні 2023 року до України надійшло майже 589 млн кубометрів газу з Європейського Союзу та Молдови.
Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".
"У липні 2023 року надходження природного газу до України склали 589 млн куб. м, з яких понад 99% надійшло до зберігання режимах "митний склад" та short-haul. Основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з Угорщини надійшло 223,8 млн куб. м - 38% від загальних обсягів надходжень до України у липні, із Молдови - 142,9 млн куб. м (24%), Словаччини - 119,6 млн куб. м (20%), з Польщі - 102,8 млн куб. м (18%).
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