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Один із енергоблоків АЕС вивели у плановий ремонт
12:32 02.08.2023 |
У середу у плановий ремонт ремонт вийшов ще один атомний енергоблок, через що зменшилася потужність атомних електростанцій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
«Сьогодні, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання», - йдеться у повідомленні.
В Укренерго наголошують, що можливості компенсувати зниження потужності АЕС іншими видами генерації наразі обмежена через масштабну ремонтну кампанію на більшості електростанцій країни. Якщо споживання суттєво зростатиме, імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти його покрити.
Повідомляється, що 2 серпня здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини о 3:00, з 8:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 потужністю до 350 МВт, а також з Молдови з 9:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 потужністю до 58 МВт.
Експорт електроенергії відсутній.
Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенргію, особливо у вечірні години: охолоджувати приміщення не нижче 23˚С; вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі; переносити використання побутової техніки на ранкові або нічні години доби.
Як повідомлялося, попри складну ситуацію для енергетики у серпні, НЕК «Укренерго» не планує застосовувати аварійні відключення для споживачів. Дефіцит електроенергії долатимуть за допомогою імпорту.
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