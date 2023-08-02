Ціни на доставку СПГ зросли удвічі - Bloomberg

Трейдери готові платити за перевезення скрапленого природного газу (СПГ) морським шляхом понад $200 тис. на тлі побоювань можливої нестачі танкерів перед стартом наступного опалювального сезону. На цьому тлі за останній час вартість доставки палива зросла більш ніж удвічі, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Spark Commodities.

Так, вартість доставки СПГ із відвантаженням у жовтні 2023 року збільшилася до $206 750, а ціна на перевезення палива у листопаді досягла позначки $284 750.

«Якщо динаміка бронювання танкерів збережеться на цьому рівні в найближчі місяці, то темпи перевезень палива досягнуть максимальних рівнів минулого року, коли європейські імпортери прагнули в стислий термін позбутися залежності від постачання російського природного газу», - пише агентство.

При цьому ризики нестачі танкерів наразі стають усе відчутнішими на тлі того, що низка трейдерів почала використовувати судна як довгострокові плавучі сховища в надії на швидке зростання біржових цін у міру похолодання.

Ця тенденція разом із загальним зростанням витрат на перевезення може призвести до збільшення відпускної вартості палива для кінцевих споживачів у європейських і азіатських країнах.

Згідно з даними відстеження руху суден Bloomberg, до кінця липня кількість суден із СПГ, що перебувають у плаванні не менше 20 днів, збільшилася до 42 одиниць, що виявилося на 27% більше порівняно з даними за той же період торік. На цьому тлі консультант із доставки СПГ Річард Пратт припустив, що зростання кількості плавучих сховищ триватиме у серпні й вересні, якщо не буде перебоїв у постачаннях.