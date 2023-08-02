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Кабмін спростив встановлення мобільних газотурбінних електростанцій
23:40 01.08.2023 |
Кабінет міністрів спростив процедури встановлення мобільних генеруючих газотурбінних станцій та супутньої інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Максимально захищаємо об'єкти від ворожих атак. Один із способів захисту - децентралізація генерації. Її мобільність - запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об'єкти", - заявив Шмигаль.
Україна ще наприкінці 2022 року почала розгортати мережу газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій. Їхня перевага, окрім мобільності, - швидкий запуск у роботу: від трьох хвилин. Для порівняння: атомний блок розганяється три доби, а тепловий блок з холодного стану - від 8 до 12 годин, з гарячого - від 30 хвилин до півтори години.
Газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки, в середньому 50 МВт. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання та обслуговування.
Такі станції можуть використовуватися у великих містах для забезпечення водою та теплом, а також для запуску атомних станцій у разі блекауту.
Україна виготовляє газотурбінні станції, деякі з них уже встановлені.
Також Кабмін на сьогоднішньому засіданні зняв бюрократичні перешкоди для повітряних ліній електропередач та підстанцій. Це прискорить енергетичне відновлення та створить міцну, менш уразливу для ворога систему.
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