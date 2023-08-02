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АНАЛІТИКА

Кабмін спростив встановлення мобільних газотурбінних електростанцій

 

Кабінет міністрів спростив процедури встановлення мобільних генеруючих газотурбінних станцій та супутньої інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Максимально захищаємо об'єкти від ворожих атак. Один із способів захисту - децентралізація генерації. Її мобільність - запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об'єкти", - заявив Шмигаль.

Україна ще наприкінці 2022 року почала розгортати мережу газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій. Їхня перевага, окрім мобільності, - швидкий запуск у роботу: від трьох хвилин. Для порівняння: атомний блок розганяється три доби, а тепловий блок з холодного стану - від 8 до 12 годин, з гарячого - від 30 хвилин до півтори години.

Газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки, в середньому 50 МВт. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання та обслуговування.

Такі станції можуть використовуватися у великих містах для забезпечення водою та теплом, а також для запуску атомних станцій у разі блекауту.

Україна виготовляє газотурбінні станції, деякі з них уже встановлені.

Також Кабмін на сьогоднішньому засіданні зняв бюрократичні перешкоди для повітряних ліній електропередач та підстанцій. Це прискорить енергетичне відновлення та створить міцну, менш уразливу для ворога систему.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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