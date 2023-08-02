Шмигаль: До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності

Україна до грудня планує додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Готуємося до зими та відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності», - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд ухвалив рішення про спрощення процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також зняв бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій.

Як повідомлялося, 30 липня Президент Володимир Зеленський провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську, присвячене, зокрема, питанню підготовки України до зими в умовах повномасштабної війни. Йшлося про допомогу органам місцевої влади для успішного проходження опалювального сезону, можливі варіанти збільшення кількості об'єктів, які можуть використовуватися як укриття цивільного захисту.