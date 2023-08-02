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АНАЛІТИКА

Імпорт газу в Україну підскочив до максимуму за останні три роки, – ЗМІ

Імпорт газу в Україну підскочив до максимуму за останні три роки, – ЗМІ

 

Імпорт природного газу до України з початком серпня зріс на 50% - до 38,1 млн кубометрів на добу.

Це найвище значення за останні три роки - з вересня 2020 року, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Увесь газ, що імпортується, йде на закачування до українських підземних сховищ у режимі "митного складу", причому 20,5 млн кубометрів із загального обсягу - за допомогою послуги short-haul.

Найбільше газу наразі надходить зі Словаччини - 21,9 млн куб. м або 57% усього газу. З Угорщини постачається 7,1 млн куб. м газу або 19%, з Молдови - 5,2 млн куб м (14%), з Польщі - 4 млн куб м (10%).

Станом на початок серпня в українських сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб. м природного газу, в тому числі близько 0,85 млрд куб м на "митному складі".

За підсумками липня імпорт газу до України склав 589,3 млн кубометрів, з яких 586,5 млн куб. м або 99,5% усього імпортованого газу пішло на "митний склад" українських ПСГ.

Загалом, за 7 місяців 2023 року Україна імпортувала понад 1,8 млрд куб. м природного газу, у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, за оцінками "Нафтогазу" та Міненерго, до початку наступного опалювального сезону Україна має накопичити у сховищах 14,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, офіційно цьогорічний сезон закачування газу почався 15 квітня. Впродовж попереднього сезону відбору з українських сховищ було відібрано 5,57 млрд куб м природного газу.

Станом на початок сезону закачування у підземних сховищах зберігалося понад 9 млрд куб м газу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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