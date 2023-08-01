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Атомні регулятори України та США обмінюватимуться технічною інформацією
15:59 01.08.2023 |
Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) і Комісія ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRS) підписали домовленість про співпрацю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДІЯРУ.
В.о. голови Держатомрегулювання - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков і голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRS) Крістофер Т. Хенсон підписали Домовленість про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки.
Зазначається, що домовленість дозволить поглибити співпрацю між атомними регуляторами України і США в обміні досвідом і взаємодії у питаннях регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок і радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на навколишнє середовище ядерних установок і радіоактивних матеріалів.
Документ також передбачає розвиток спільних програм досліджень з ядерної безпеки.
Як повідомлялося, у ДІЯРУ заявили, що на Запорізькій АЕС окупанти розпочали переведення енергоблоку №5 у стан «холодного зупину».
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