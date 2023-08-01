Ціни на газ для населення: постачальники оприлюднили тарифи на серпень

У серпні 2023 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Ціни постачальників:

"Еру Людям" - 7,70 гривень

"Енерджі трейд груп" - 7,799

"Нафтогаз України" - 7,96

"Тернопільгаз збут" - 7,96

"Прикарпат енерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз збут" - 7,99

"Галнафтогаз"

"Львівенергозбут" - 8,20

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"Асканія Енерджі"

"СвітлоГаз" - 9,99.

Водночас після того, як у травні 2022 року "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.