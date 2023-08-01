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Ціни на газ для населення: постачальники оприлюднили тарифи на серпень
15:30 01.08.2023 |
У серпні 2023 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.
Ціни постачальників:
"Еру Людям" - 7,70 гривень
"Енерджі трейд груп" - 7,799
"Нафтогаз України" - 7,96
"Тернопільгаз збут" - 7,96
"Прикарпат енерго трейд" - 7,98
"Полтавагаз збут" - 7,99
"Галнафтогаз"
"Львівенергозбут" - 8,20
"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
"Асканія Енерджі"
"СвітлоГаз" - 9,99.
Водночас після того, як у травні 2022 року "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.
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