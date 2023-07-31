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Україна відновила 100% підприємств теплової генерації, пошкоджені росіянами - Кубраков
13:25 31.07.2023 |
Україна відновила практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок ракетних та дронових атак восени-взимку.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій", - наголосив Кубраков.
Він також поінформував, що загалом з понад 700 об'єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%.
"Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об'єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року становить близько 60%. Це базовий показник готовності на цей момент у році", - зазначив Кубраков.
Він висловив упевненість, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня за умови злагодженої роботи всіх зацікавлених сторін.
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