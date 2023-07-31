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Наступної зими атомна генерація працюватиме на 100% - Галущенко
11:55 31.07.2023 |
Наступного опалювального сезону, як і попередньої зими, основне навантаження в енергетиці приходитиметься на атомну генерацію. В Міненерго планують, що всі атомні блоки на підконтрольних територіях працюватимуть на 100%.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
Очільник Міненерго поінформував учасників засідання про ключові пріоритети у процесі підготовки до ОЗП, першим з яких є накопичення енергетичних ресурсів.
"Ми проводимо планові ремонти генерації, відновлюємо ті об'єкти, які були пошкоджені ворогом, а також працюємо над децентралізацією генарції та створенням нових потужностей", - сказав Галущенко.
Міністр наголосив, що наступної зими, як і протягом попереднього опалювального сезону, основне навантаження буде нести атомна генерація.
"Протягом листопада і до березня усі блоки, які є на контрольованій Україною території, будуть працювати на 100%, тим самим ми плануємо забезпечити майже 8 тис. МВт потужності", - додав Галущенко на наголосив, що ремонти атомних блоків відбуваються з випередженням графіка.
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