Наступної зими атомна генерація працюватиме на 100% - Галущенко

Наступного опалювального сезону, як і попередньої зими, основне навантаження в енергетиці приходитиметься на атомну генерацію. В Міненерго планують, що всі атомні блоки на підконтрольних територіях працюватимуть на 100%.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Очільник Міненерго поінформував учасників засідання про ключові пріоритети у процесі підготовки до ОЗП, першим з яких є накопичення енергетичних ресурсів.

"Ми проводимо планові ремонти генерації, відновлюємо ті об'єкти, які були пошкоджені ворогом, а також працюємо над децентралізацією генарції та створенням нових потужностей", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що наступної зими, як і протягом попереднього опалювального сезону, основне навантаження буде нести атомна генерація.

"Протягом листопада і до березня усі блоки, які є на контрольованій Україною території, будуть працювати на 100%, тим самим ми плануємо забезпечити майже 8 тис. МВт потужності", - додав Галущенко на наголосив, що ремонти атомних блоків відбуваються з випередженням графіка.