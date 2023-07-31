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АНАЛІТИКА

Окупанти перевели п'ятий енергоблок ЗАЕС в холодний зупин, - МАГАТЕ

 

Російські окупанти після переведення в гарячий зупин четвертого енергоблока Запорізької АЕС охолодили п'ятий енергоблок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як розповіли в МАГАТЕ, охолодити п'ятий реактор ЗАЕС вирішили з метою проведення ремонтних робіт на енергоблоці, які можливі лише у стані холодного зупину.

Це сталося через три дні після того, як росіяни перевели четвертий енергоблок з холодного стану в гарячий. Тепер, за словами МАГАТЕ, пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Інші реактори - в режимі холодного зупину.

Водночас, як зазначають в МАГАТЕ, експерти організації пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки атомної станції в режим холодного зупину.

Крім того, експерти МАГАТЕ, які перебувають на території ЗАЕС, вчора відвідали п'ятий енергоблок, щоб оглянути корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. За їх словами, все обладнання, здається, було в нормальному стані.

Жодних мін чи вибухівки експерти організації також не виявили всередині енергоблоку. Однак міни все ще залишаються по периметру АЕС. Також окупанти не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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