ВР ухвалила закон про мораторій на банкрутство ДП «Енергоринок»

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2390 щодо внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електроенергії, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Згідно з його повідомленням, ухвалення законопроєкту на засіданні парламенту в п'ятницю підтримав 261 депутат за необхідного мінімуму 226 голосів.

Як повідомлялося, за основу законопроєкт №2390 авторства Юрія Камельчука (фракція "Слуга народу") було ухвалено ще 20 травня 2020 року. Він передбачає захист ДП "Енергоринок" як оптового постачальника е/е до запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року від банкрутства та створення умов для погашення заборгованості, сформованої до цієї дати.

Згідно із законопроєктом, Господарський суд відмовляє у відкритті провадження справи про банкрутство ДП "Енергоринок" і закриває таке провадження, якщо ДП виступає боржником.

Окрім того, мораторій на задоволення вимог кредиторів під час процедури банкрутства, згідно із законопроєктом, не поширюється на період проведення розрахунків учасників ринку електроенергії згідно із законом про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що виникла на оптовому ринку е/е. Цей закон (законопроєкт №2386) Верховна Рада ухвалила в середині червня 2020 року. Закон серед іншого передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Відповідно до тексту документа, після збільшення статутного капіталу "Енергоатому" та "Укргідроенерго" кредиторську заборгованість "Енергоринку" буде списано з нього у відповідному розмірі.

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 31 серпня становила 28,1 млрд грн. Водночас, за даними "Енергоатому", борг "Енергоринку" перед генкомпанією на кінець 2019 року залишався на рівні майже 11,7 млрд грн, що становить 42% від загальної суми заборгованості.

Списанню також підлягає заборгованість підприємств вугільної галузі перед ДП "Регіональні електричні мережі" та ДП "Укрінтеренерго", а також заборгованість зазначених постачальників перед "Енергоринком". На "Регіональні електричні мережі" припадає 42% дебіторської заборгованості колишнього оптового постачальника.