«Укренерго» отримало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії

У четвер, 27 липня, з 13:00 до 16:00 для забезпечення споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що пік споживання припадав на 15:00. Але через хмарну погоду сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у денні години, коли споживання було найвищим. Також у ці години був відсутній імпорт електроенергії.

"Для компенсації зниження виробництва сонячними електростанціями були задіяні всі доступні потужності. Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 13:00 до 16:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання", - пояснили в "Укренерго".

Водночас у компанії наголосили, що аварійна допомога - це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.