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Стів Джобс
«Укренерго» отримало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії
12:35 28.07.2023 |
У четвер, 27 липня, з 13:00 до 16:00 для забезпечення споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що пік споживання припадав на 15:00. Але через хмарну погоду сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у денні години, коли споживання було найвищим. Також у ці години був відсутній імпорт електроенергії.
"Для компенсації зниження виробництва сонячними електростанціями були задіяні всі доступні потужності. Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 13:00 до 16:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання", - пояснили в "Укренерго".
Водночас у компанії наголосили, що аварійна допомога - це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.
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