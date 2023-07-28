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АНАЛІТИКА

На ЗАЕС окупанти розхолоджують енергоблок №5 - Держатом

 

На Запорізькій АЕС окупанти розпочали переведення енергоблоку №5 у стан «холодного зупину».

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«Станом на сьогодні на Запорізькій атомній електростанції енергоблок №4 знаходиться в стані «гарячий зупин». Енергоблок №5 зараз розхолоджується. Усі інші енергоблоки знаходяться в зупиненому і в холодному стані», - зауважив Коріков.

За його словами, на сьогодні температура енергоблоку №5 становить 144 градуси, завтра вона повинна становити 70 градусів, що відповідає температурі переведення блоку в «холодний зупин».

Як повідомлялося, 24 липня, попри вимоги Держатомрегулювання та НАЕК «Енергоатом», на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан «гарячий зупин».

Відповідно до наказів Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 28 червня 2023 року, всі енергоблоки Запорізької АЕС мають перебувати у стані «холодний зупин».
 

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