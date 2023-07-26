Україна може відновити торгівлю електроенергією з Румунією

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила порядок розподілу доходів між операторами систем передачі електроенергії України та Румунії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

«26 липня 2023 року НКРЕКП на своєму засіданні погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі України та Румунії, наданий НЕК «Укренерго». Відповідно до умов проєкту договору між операторами систем розподілу двох країн передбачається, що дохід (без ПДВ) від управління обмеженнями на кордоні між Україною та Румунією розподіляється між НЕК «Укренерго» та C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. у співвідношенні 50% на 50%», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийняте рішення дозволить врегулювати проведення експортно-імпортних операцій електричною енергією через транскордонний переток за напрямом Україна - Румунія та допоможе стабілізувати енергосистему, оскільки створює умови для імпорту електроенергії з Румунії у дефіцитні години доби та експорту до Румунії у години, в які наявний профіцит електричної енергії.

Як повідомлялося, 12 липня 2023 року Регулятор погодив порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі України НЕК «Укренерго» та Словаччини SEPS.