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АНАЛІТИКА

«Оператор ринку» запустив платформу для роздрібної торгівлі електроенергії

 

АТ «Оператор ринку» запустив платформу RETAIL ENERGY PLATFORM - для роздрібної торгівлі електроенергією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«АТ «Оператор ринку», відпрацювавши запити бізнесу, розробив платформу для роздрібної торгівлі електроенергією - RETAIL ENERGY PLATFORM, де постачальник має змогу запропонувати свої умови та ціну постачання електроенергії, а споживач знайти для себе вигідну пропозицію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будь-який вид малого бізнесу має унікальну можливість на REP знайти постачальника, який пропонує нижчу ціну та має гарантовані обсяги поставки.

«20% від загального обсягу споживання електроенергії в державі постачальники купують на майданчику «Оператора ринку». REP - це наше нове ІТ-рішення, як легко споживачу знайти свого постачальника. Платформа дозволяє швидко і безкоштовно знайти потрібні кіловат-години у постачальників - у ліцензованих учасників ринку електричної енергії», - додав генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року "Оператор ринку" став акціонерним товариством.

Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електроенергії.
 

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