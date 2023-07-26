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Відновлення енергомереж виконано на 60%, в енергосистему буде додано 1,7 ГВт потужності - Шмигаль
16:53 25.07.2023 |
Національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення енергетичних мереж в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Наступний пріоритет швидкого оновлення - це енергетика. Продовжуємо кампанію з її відновлення. З початку року відремонтовано 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечуємо посилений захист для енергооб'єктів", - сказав Шмигаль на засіданні українського уряду у вівторок.
За його словами, роботи виконуються "чітко в межах графіків".
Глава уряду також повідомив, що потужність української енергосистеми буде збільшено. "У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики", - розповів Шмигаль.
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