Українські газосховища вже заповнені на 80% від потреб - Шмигаль

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) досягли 11,7 млрд куб. м газу, а на складах електростанцій є 1,5 млн тонн вугілля, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Готуємо до зими і теплоенергетику. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються у плановому режимі. 11,7 млрд куб. м газу вже закачано до українських газосховищ. Це майже 80% потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн", - сказав Шмигаль на засіданні українського уряду у вівторок.

Глава уряду закликав Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, "Укренерго" і НАК "Нафтогаз України" "до максимальної концентрації зусиль і до мобілізації ресурсів".

Як повідомлялося, Україна має у своєму розпорядженні 12 ПСГ загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м. В опалювальний сезон 2023/24 рр. країна планує увійти із запасами 14,7 млрд куб. м.