Експорт е/е до Словаччини в перший день після його відновлення так і не відбувся – дані ENTSO-E

Експорт електроенергії до Словаччини, відновлений НЕК "Укренерго" з 23 липня, так і не здійснився цього дня, передає Енергореформа.

Про це свідчать дані на сайті мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, незважаючи на бронювання по 10 МВт потужності міждержавного перетину з української сторони та по 40 МВт зі словацькою на шість годин постачання з 9:00 до 14:00, обсяг експорту становив 0 МВт-год.

Більше того, згідно з даними на аукціонній платформі НЕК "Укренерго", компанія, провівши 21 липня перший після тривалої перерви аукціон з розподілу потужності для експорту у Словаччину з постачанням на 23 липня, не пропонувала трейдерам перетин для експорту ні на 24, ні на 25 липня (аукціони проводяться за 2 дні до дати поставки).

Водночас зі Словаччини продовжує надходити імпорт е/е - у суботу 2554 МВт-год, що майже на 40% більше за показник п'ятниці, у неділю - 1717 МВт-год, що на 32,7% менше показника суботи.

Як повідомляла Енергореформа, "Укренерго" 21 липня оголосила про відновлення експортних аукціонів до Словаччини, перший з яких був з поставкою на 23 липня, зазначивши, що компанія підписала зі словацьким оператором системи передачі SEPS угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів щодо доступу до міждержавних інтерконекторів.

Перед цим, 12 липня, НКРЕКП погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі (ОСП) України та Словаччини, наданий "Укренерго".

Було визначено, що доходи, отримані SEPS та "Укренерго" за результатами проведення аукціонів щодо розподілу пропускної спроможності, розподіляються між словацьким та українським операторами у співвідношенні 50:50.

До цього кошти з продажу перетину отримував лише український ОСП за домовленістю між операторами з урахуванням війни на рік після синхронізації української та європейської енергосистем, що відбулася 16 березня 2022 року.

На першому аукціоні 21 липня щодо розподілу потужності для експорту до Словаччини на 23 липня із 200 МВт, запропонованих "Укренерго" на кожну з 6 годин доби з 9:00 до 14:00, заброньовано по 10 МВт, що становить 5% від пропозиції. Їх забронював лише один трейдер - ТОВ "ТЕС".

Відповідно, ціна перетину дорівнює 0 грн/МВт-год. Словацький оператор розподілив по 40 МВт на вказані години.

На ринку зазначали, що перший після досягнення домовленостей із SEPS аукціон припадає на вихідні, коли падає споживання, так і ціна е/е, що невигідно українським експортерам. Очікувалося, що з початком робочого тижня трейдери активізуються.