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Швеція, Фінляндія та Нідерланди передали обладнання «Херсонобленерго»
10:53 24.07.2023 |
Швеція, Фінляндія та Нідерланди передали 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу для АТ "Херсонобленерго".
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
"Енергетики Херсонщини отримали від міжнародних партнерів вкрай необхідне обладнання. Це 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу, вагою 36 тонн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надана допомога дозволить пришвидшити відновлення електропостачання після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.
Обладнання від Швеції, Фінляндії та Нідерландів фахівці АТ "Херсонобленерго" отримали за координації Міненерго.
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