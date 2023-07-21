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США передали три резервні генератори для українських АЕС
22:57 21.07.2023 |
Міністерство енергетики США передало НАЕК «Енергоатом» три генератори для забезпечення резервного живлення реакторів на українських АЕС.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.
«Компанії зараз дуже важливі три дизельні генератори потужністю 2,2 МВт, які вже в серпні доправлять на українські атомні станції. Це обладнання буде вкрай необхідним для наших АЕС у разі відключення живлення», - йдеться у повідомленні.
Також резервні генератори можуть використовуватися на Запорізькій АЕС після її деокупації.
В Енергоатомі зазначають, що про надання трьох генераторів для забезпечення резервного живлення українських реакторів у разі аварійних відключень електроенергії повідомила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм.
«Міністерство енергетики США робить черговий внесок у безпеку атомних електростанцій України, передаючи Енергоатому три дизельних генератори у зв'язку з агресією Росії», - написала вона у Twitter.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики веде перемовини з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо його залучення у розмінуванні територій, прилеглих до енергооб'єктів.
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