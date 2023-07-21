США передали три резервні генератори для українських АЕС

Міністерство енергетики США передало НАЕК «Енергоатом» три генератори для забезпечення резервного живлення реакторів на українських АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Компанії зараз дуже важливі три дизельні генератори потужністю 2,2 МВт, які вже в серпні доправлять на українські атомні станції. Це обладнання буде вкрай необхідним для наших АЕС у разі відключення живлення», - йдеться у повідомленні.

Також резервні генератори можуть використовуватися на Запорізькій АЕС після її деокупації.

В Енергоатомі зазначають, що про надання трьох генераторів для забезпечення резервного живлення українських реакторів у разі аварійних відключень електроенергії повідомила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм.

«Міністерство енергетики США робить черговий внесок у безпеку атомних електростанцій України, передаючи Енергоатому три дизельних генератори у зв'язку з агресією Росії», - написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики веде перемовини з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо його залучення у розмінуванні територій, прилеглих до енергооб'єктів.