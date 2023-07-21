Україна відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину

Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина стартує сьогодні, 21 липня 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.

«Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після внесення необхідних змін в законодавство та погодження регулятором, НКРЕКП, Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

Так, сьогодні, 21 липня, буде проведено перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина. На аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою поставки 23 липня з 9:00 до 14:00.

«Українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту», - додали в компанії.

Як повідомлялося, для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт. Спільно з європейськими колегами Укренерго працює над можливістю збільшення цих обсягів.