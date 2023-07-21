Фінансові новини
- |
- 21.07.23
- |
- 11:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Запаси газу в українських сховищах сягнули 11,7 мільярда кубометрів
10:39 21.07.2023 |
Станом на 19 липня в українських підземних сховищах зберігається 11,7 млрд кубометрів газу.
Як наголосили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України", цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.
Загалом від старту сезону закачування в 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу.
"Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж в липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", - наголосив голова правління компанії Олексій Чернишов.
За його словами, це хороший результат, враховуючи, що споживання газу в другому кварталі 2023 року збільшилось відносно аналогічного періоду минулого року на 13%.
Як повідомлялося, за оцінками "Нафтогазу" та Міненерго, до початку наступного опалювального сезону Україна має накопичити у сховищах 14,7 млрд кубометрів газу.
Нагадаємо, офіційно цьогорічний сезон закачування газу почався 15 квітня. Впродовж попереднього сезону відбору з українських сховищ було відібрано 5,57 млрд куб м природного газу.
Станом на початок сезону закачування у підземних сховищах зберігалося понад 9 млрд куб м газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може отримати F-16 цього року, але ЗСУ більше необхідна артилерія, - Білий дім
|Дзеркальна відповідь: Міноборони України оголосило потенційними цілями всі судна на шляху до російських портів
|Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Біг-беги: все, що треба знати
У РУБРИЦІ
|Запаси газу в українських сховищах сягнули 11,7 мільярда кубометрів
|Україна просить ЄС субсидувати перевезення української агропродукції у віддалені європейські порти - міністр агрополітики
|Дві ракети «Калібр» влучили у зерновий склад агропідприємства на Одещині, двоє постраждалих
|Нафта зростає, оскільки ринки оцінюють падіння запасів і потенційні стимули з боку Китаю
|Росія має рекордний експорт пшениці й намагається це приховати – США в ОБСЄ
|Заступник міністра економіки України Тарас Качка відвідав Китай. Це перший візит українського чиновника до Пекіна з лютого 2022 року
|Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ із запуску блоку №4 - «Енергоатом»
Бізнес
|Meta і Qualcomm об'єдналися для запуску великих мовних моделей на телефонах
|Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
|Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці