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АНАЛІТИКА

Запаси газу в українських сховищах сягнули 11,7 мільярда кубометрів

 

Станом на 19 липня в українських підземних сховищах зберігається 11,7 млрд кубометрів газу.

Як наголосили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України", цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими.

Загалом від старту сезону закачування в 2023 році в українські підземки вже спрямовано 2,5 млрд куб. м газу.

"Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж в липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", - наголосив голова правління компанії Олексій Чернишов.

За його словами, це хороший результат, враховуючи, що споживання газу в другому кварталі 2023 року збільшилось відносно аналогічного періоду минулого року на 13%.

Як повідомлялося, за оцінками "Нафтогазу" та Міненерго, до початку наступного опалювального сезону Україна має накопичити у сховищах 14,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, офіційно цьогорічний сезон закачування газу почався 15 квітня. Впродовж попереднього сезону відбору з українських сховищ було відібрано 5,57 млрд куб м природного газу.

Станом на початок сезону закачування у підземних сховищах зберігалося понад 9 млрд куб м газу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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