Укренерго зафіксувало літній рекорд споживання електроенергії, українців просять економити

У середу, 19 липня, в енергосистемі о 21:40 був зафіксований літній рекорд споживання. Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4˚С нижчою. Про це інформує Укренерго.

Пік споживання знову повернувся на вечірні години - з 21:00 до 22:00, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Зокрема, порівняно з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.

"Для того, щоб покрити стрімко зростаюче споживання доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр Укренерго залучає всі наявні в енергосистемі електростанції, які в роботі, але їхній обсяг суттєво обмежений", - йдеться в повідомленні.

Ситуація також ускладнюється тим, що сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Триває масштабна ремонтна кампанія на багатьох електростанціях - теплові та гідроелектростанції відновлюються після пошкоджень внаслідок російських атак, атомні - в планових ремонтах.

Компанія закликає економно користуватися електроенергією:

З 16:00 до 23:00:

- охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

- переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Чи плануються обмеження через спеку

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що введення обмежень на використання електроенергії через спеку не планується. За його словами, фахівці стежать за прогнозом погоди й знають, яке навантаження буде на мережу.

"Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки ми не плануємо ніяких обмежень", - повідомив Кудрицький.