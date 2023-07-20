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Укренерго зафіксувало літній рекорд споживання електроенергії, українців просять економити
12:53 20.07.2023 |
У середу, 19 липня, в енергосистемі о 21:40 був зафіксований літній рекорд споживання. Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4˚С нижчою. Про це інформує Укренерго.
Пік споживання знову повернувся на вечірні години - з 21:00 до 22:00, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Зокрема, порівняно з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.
"Для того, щоб покрити стрімко зростаюче споживання доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр Укренерго залучає всі наявні в енергосистемі електростанції, які в роботі, але їхній обсяг суттєво обмежений", - йдеться в повідомленні.
Ситуація також ускладнюється тим, що сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Триває масштабна ремонтна кампанія на багатьох електростанціях - теплові та гідроелектростанції відновлюються після пошкоджень внаслідок російських атак, атомні - в планових ремонтах.
Компанія закликає економно користуватися електроенергією:
З 16:00 до 23:00:
- охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Чи плануються обмеження через спеку
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що введення обмежень на використання електроенергії через спеку не планується. За його словами, фахівці стежать за прогнозом погоди й знають, яке навантаження буде на мережу.
"Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки ми не плануємо ніяких обмежень", - повідомив Кудрицький.
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