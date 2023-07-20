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АНАЛІТИКА

Біржові ціни на газ у Європі знизилися до $300/тис. куб. м

 

Біржові ціни на газ у Європі в четвер після відкриття торгів знизилися на 3,8% - до $300/тис. куб. м. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Серпневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $299,8 (-4%). Станом на 9:11 за київським часом їхня вартість становила $300,3 (-3,8%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня - $312,3 за тис. куб. м.

Ціни на газ у Європі знижувалися з кінця минулого року, доки 25 травня вперше за два роки не опустилися нижче $300/тис. куб. м. Це більш ніж у 13 разів нижче за рекордні значення перших днів весни 2022-го - $3892/тис. куб. м.

Вартість газу на європейській біржі зменшувалася через достатні запаси у підземних газосховищах Євросоюзу, а також теплу й вітряну погоду і заходи економії, які дозволили значно скоротити споживання блакитного палива.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ЄС
 

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