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Біржові ціни на газ у Європі знизилися до $300/тис. куб. м
12:07 20.07.2023 |
Біржові ціни на газ у Європі в четвер після відкриття торгів знизилися на 3,8% - до $300/тис. куб. м. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.
Серпневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $299,8 (-4%). Станом на 9:11 за київським часом їхня вартість становила $300,3 (-3,8%).
Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня - $312,3 за тис. куб. м.
Ціни на газ у Європі знижувалися з кінця минулого року, доки 25 травня вперше за два роки не опустилися нижче $300/тис. куб. м. Це більш ніж у 13 разів нижче за рекордні значення перших днів весни 2022-го - $3892/тис. куб. м.
Вартість газу на європейській біржі зменшувалася через достатні запаси у підземних газосховищах Євросоюзу, а також теплу й вітряну погоду і заходи економії, які дозволили значно скоротити споживання блакитного палива.
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